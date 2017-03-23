Завтра в Украине местами пройдут дожди, на западе до +19° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 24 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +1°, днем +14°. Ветер переменный, до 5.6 м/с.

Во Львове 24 марта без осадков, ночью -2°, днем +11°. Ветер переменный, умеренный.

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В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем +11°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.

В Виннице в пятницу ливень. Температура ночью +2°, днем +15°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +7°, днем +16°, ветер южный и юго-западный, до 6.7 м/с.

В Харькове в пятницу пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +15°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +6°, днем +12°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью +4°, днем +16°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра пройдет дождь. Температура ночью +4°, днем +14°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

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