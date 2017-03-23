Завтра в Украине местами пройдут дожди, на западе до +19° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 24 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.
В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +1°, днем +14°. Ветер переменный, до 5.6 м/с.
Во Львове 24 марта без осадков, ночью -2°, днем +11°. Ветер переменный, умеренный.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе до +19°
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем +11°. Ветер переменный, до 6.5 м/с.
В Виннице в пятницу ливень. Температура ночью +2°, днем +15°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +7°, днем +16°, ветер южный и юго-западный, до 6.7 м/с.
В Харькове в пятницу пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +15°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +6°, днем +12°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью +4°, днем +16°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке завтра пройдет дождь. Температура ночью +4°, днем +14°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°