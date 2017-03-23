В Китае в 2016 году был зафиксирован рекордно высокий уровень моря

16:00, 23 марта 2017
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В Китае в 2016 году был зафиксирован самый высокий уровень моря с 1980 года.

strategic-culture.org
В Китае был зафиксирован рекордно высокий уровень моря / strategic-culture.org

Об этом говорится в бюллетене по уровню моря в Китае, опубликованному Государственным океанологическим управлением Китая, передает Xinhua.

В Китае началась новая волна загрязнения воздуха

В 1980-2016 годах темп повышения уровня моря в прибрежных районах Китая составлял 3,2 мм в год, что выше общемирового показателя в тот же период.

В 2016 году уровень моря в прибрежных районах Китая был на 82 мм выше обычного уровня и на 38 мм выше уровня 2015 года, это самый высокий показатель с 1980 года. В последние 5 лет уровень моря в прибрежных районах Китая был максимальным за 30 с лишним лет.

Отметим, метеорологи считают, что сильные ливни - это новая климатическая норма. 

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