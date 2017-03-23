В Китае в 2016 году был зафиксирован рекордно высокий уровень моря
В Китае в 2016 году был зафиксирован самый высокий уровень моря с 1980 года.
Об этом говорится в бюллетене по уровню моря в Китае, опубликованному Государственным океанологическим управлением Китая, передает Xinhua.
В Китае началась новая волна загрязнения воздуха
В 1980-2016 годах темп повышения уровня моря в прибрежных районах Китая составлял 3,2 мм в год, что выше общемирового показателя в тот же период.
В 2016 году уровень моря в прибрежных районах Китая был на 82 мм выше обычного уровня и на 38 мм выше уровня 2015 года, это самый высокий показатель с 1980 года. В последние 5 лет уровень моря в прибрежных районах Китая был максимальным за 30 с лишним лет.
Отметим, метеорологи считают, что сильные ливни - это новая климатическая норма.
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