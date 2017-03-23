Метеорологи выпустили атлас с новыми типами облаков
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала 12 новых типов облаков.
Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков, который является самым авторитетным в мире справочником по классификации форм облаков, сообщает Русская служба BBC.
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В новое издание попали очень необычные волнистые облака, которые похожи на морские волны, если на них смотреть из-под воды. Впервые они были сфотографированы в 2006 году в американском штате Айова.
В список также попали катящиеся облака, напоминающие формой трубу, простирающуюся вдоль линии горизонта.
По словам ученых, обновить атлас помогли фотографии, сделанные многочисленными метеорологами-любителями на свои смартфоны.Как отмечается, современные гаджеты, находящиеся постоянно под рукой, дали возможность не только специалистам снимать облака, которые очень быстро меняются или же вовсе исчезают.
В атлас также включили сведения о редких видах радуг, снежных смерчах и о граде.
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