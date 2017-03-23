Метеорологи выпустили атлас с новыми типами облаков

14:30, 23 марта 2017
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала 12 новых типов облаков.

Катящиеся облака попали в атлас / izent.ru
Катящиеся облака попали в атлас / izent.ru

Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков, который является самым авторитетным в мире справочником по классификации форм облаков, сообщает Русская служба BBC.

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В новое издание попали очень необычные волнистые облака, которые похожи на морские волны, если на них смотреть из-под воды. Впервые они были сфотографированы в 2006 году в американском штате Айова.

В список также попали катящиеся облака, напоминающие формой трубу, простирающуюся вдоль линии горизонта.

По словам ученых, обновить атлас помогли фотографии, сделанные многочисленными метеорологами-любителями на свои смартфоны.Как отмечается, современные гаджеты, находящиеся постоянно под рукой, дали возможность не только специалистам снимать облака, которые очень быстро меняются или же вовсе исчезают.

В атлас также включили сведения о редких видах радуг, снежных смерчах и о граде.

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