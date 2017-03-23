На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе до +19°
В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди. На западе температура до +19°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса практически без осадков. Температура +12°… +17°. Завтра на этом маршруте температура до +18°, местами пройдут дожди.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +18° (карта)
На трассе Киев – Ужгород пройдут дожди, температура в дороге +8° …+19°. В пятницу на этом маршруте пройдут дожди, температура до +21°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +17°, без осадков. Завтра на данном маршруте ожидаются грозы, температура до +17°.
В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до +15°. 24 марта на этом направлении пройдут дожди, температура +14° …+16°.
По маршруту Киев - Черновцы ливни, +9° … +16°. По данному направлению в пятницу ожидаются осадки, температура до +19°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +9°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +12°
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Львов+21°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+25°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +12°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +10°