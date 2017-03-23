На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе до +19°

В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди. На западе температура до +19°.

На автодорогах Украины пройдут дожди / widefon.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса практически без осадков. Температура +12°… +17°. Завтра на этом маршруте температура до +18°, местами пройдут дожди.

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На трассе Киев – Ужгород пройдут дожди, температура в дороге +8° …+19°. В пятницу на этом маршруте пройдут дожди, температура до +21°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +17°, без осадков. Завтра на данном маршруте ожидаются грозы, температура до +17°.

В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до +15°. 24 марта на этом направлении пройдут дожди, температура +14° …+16°.

По маршруту Киев - Черновцы ливни, +9° … +16°. По данному направлению в пятницу ожидаются осадки, температура до +19°.

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