В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1
В среду, 22 марта, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
На Бали произошло землетрясение магнитудой 5,5
Эпицентр подземных толчков располагался в 33 км на северо-восток от населенного пункта Шугнан. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, два человека погибли, 36 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло в Мьянме.
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