Сидней пострадал от сильного шторма (фото)

Из-за сильного ветра тысячи домов и предприятий остались без электричества, передает ABC.

Многие районы города пострадали от сильной грозы, кроме того, возникли проблемы с авиасообщением.

Всего из-за непогоды более 33 тысяч домов остались без электроэнергии, в частности, в районе Пламптон в подстанцию ударила молния.

Team Effort: #Paramedics @NSWSES @nswpolice @FRNSW working together at Mulgoa this afternoon to help after #SydneyStorm Be safe! pic.twitter.com/q03GUD0VUU