Сидней пострадал от сильного шторма (фото)
Во вторник, 21 марта, на австралийский Сидней обрушился шторм.
Из-за сильного ветра тысячи домов и предприятий остались без электричества, передает ABC.
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Многие районы города пострадали от сильной грозы, кроме того, возникли проблемы с авиасообщением.
Всего из-за непогоды более 33 тысяч домов остались без электроэнергии, в частности, в районе Пламптон в подстанцию ударила молния.
Goodbye bridge, farewell city #SydneyStorm #angrycloud pic.twitter.com/015vwzrrFk— Will.i.am (@Llama_Bin_Wild) March 22, 2017
Team Effort: #Paramedics @NSWSES @nswpolice @FRNSW working together at Mulgoa this afternoon to help after #SydneyStorm Be safe! pic.twitter.com/q03GUD0VUU— NSW Ambulance (@NSWAmbulance) March 22, 2017
Напомним, в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс (Австралия) за неделю выпало более 500 мм осадков.
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