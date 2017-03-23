Сидней пострадал от сильного шторма (фото)

Во вторник, 21 марта, на австралийский Сидней обрушился шторм.

Шторм в Сиднее / twitter.com @CoffeeMumSwims

Из-за сильного ветра тысячи домов и предприятий остались без электричества, передает ABC.

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Многие районы города пострадали от сильной грозы, кроме того, возникли проблемы с авиасообщением.

Всего из-за непогоды более 33 тысяч домов остались без электроэнергии, в частности, в районе Пламптон в подстанцию ударила молния.

Напомним, в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс (Австралия) за неделю выпало более 500 мм осадков.