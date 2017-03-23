В Китае началась новая волна загрязнения воздуха
В последние дни в городе Аньян центрально-китайской провинции Хэнань было отмечено сильное загрязнение воздуха.
Также с 21 марта плотной дымкой заволокло огромное пространство, включая Пекин, Тяньцзинь, провинцию Хэбэй и прилегающие к ним районы, передает "Синьхуа".
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В городах Аньян и Чжэнчжоу началось накопление в воздухе загрязняющих веществ, вечером 21 марта загрязнение достигло крайне высокого уровня.
Под влиянием осадков и холодных воздушных масс с ночи среды в Пекине, Тяньцзине, провинции Хэбэй и прилегающих к ним районах наблюдалось некоторое улучшение качества воздуха. По прогнозу, 23-24 марта в Пекине ожидается легкий уровень загрязнения воздуха, а 25-27 марта качество воздуха будет оцениваться как благоприятное.
Напомним, в декабре площадь территории Китая, оказавшейся во власти смога, достигла 1,88 млн кв. км.
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