В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность

Сегодня, 23 марта, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +11°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 23 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +18°.