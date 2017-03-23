В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность

09:32, 23 марта 2017
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Сегодня, 23 марта, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +11°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 23 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +18°.

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