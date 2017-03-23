Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +11°

08:30, 23 марта 2017
1377

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 марта, в столице пройдет дождь, днем до +11°.

Сегодня в Киеве пройдет дождь / tivasyk.info
Сегодня в Киеве пройдет дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +21°

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 18:13. 

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз)
Ливень затопил улицы Херсона Ливень затопил улицы Херсона
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
В Киеве сегодня без осадков, температура до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
У берегов Тонга произошло землетрясение У берегов Тонга произошло землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
763 мм
3.5 м/с
97 %
Лента новостей