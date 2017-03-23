Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +11°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 марта, в столице пройдет дождь, днем до +11°.

Сегодня в Киеве пройдет дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +21°

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.