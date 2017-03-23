В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +18° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 23 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +18°.

На севере и западе Украины сегодня пройдут дожди / УНИАН

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем +11°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Во Львове 23 марта ожидаются осадки, днем +12°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +21°

В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха +9°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура днем +15°. Ветер южный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +15°, ветер южный и юго-западный, до 5.1 м/с.

Прогноз на 23 марта / УНИАН

В Харькове в четверг без осадков, температура днем +14°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +16°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Симферополе без осадков. Температура днем +15°, ветер переменный, до 2.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +14°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура +16°, ветер западный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке сегодня пасмурно. Температура днем +16°. Ветер западный и северо-западный, до 2.1 м/с.

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