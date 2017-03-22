Юго-восток США накрыли дожди с грозами, один человек погиб

15:48, 22 марта 2017
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Во вторник, 21 марта, на юго-восток США обрушились сильные дожди.

Шторм в США / twitter.com @sirensproject
Шторм в США / twitter.com @sirensproject

Из-за непогоды в штате Джорджия на один из домов упало дерево, в результате один человек погиб, передает The Weather Channel.

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По словам метеорологов, в штате скорость ветра превышала 88 км/ч. Около 171000 потребителей на некоторое время остались без электричества.

Напомним, в середине марта мощный снежный шторм накрыл северо-восточные штаты США. В Нью-Гэмпшире, не справившись с управлением автомобиля, погибла 16-летняя девушка.

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