В Киеве завтра пройдет ливень, днем до +11°

19:00, 22 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 23 марта в столице ожидается ливень.

В Киеве завтра пройдет дождь / kyiv.depo.ua
В Киеве завтра пройдет дождь / kyiv.depo.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером – до +9°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +21°

Солнце в столице взойдет в 05:55, а зайдет в 18:15. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 марта, на западе и севере Украины пройдут дожди. По стране днем +8°… +18°.

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