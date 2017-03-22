Завтра в Украине местами пройдут дожди, на западе до +18° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 марта, на западе и севере Украины пройдут дожди. По стране днем +8°… +18°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / tivasyk.info

В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +7°, днем +11°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

Во Львове 23 марта ожидаются осадки, ночью +7°, днем +12°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +21°

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +6°, днем +9°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью +5°, днем +15°. Ветер южный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +3°, днем +15°, ветер южный и юго-западный, до 5.1 м/с.

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +6°, днем +14°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +2°, днем +15°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +4°, днем +14°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью +5°, днем +16°, ветер западный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью +6°, днем +16°. Ветер западный и северо-западный, до 2.1 м/с.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.