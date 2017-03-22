Завтра в Украине местами пройдут дожди, на западе до +18° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 марта, на западе и севере Украины пройдут дожди. По стране днем +8°… +18°.
В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +7°, днем +11°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
Во Львове 23 марта ожидаются осадки, ночью +7°, днем +12°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +21°
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +6°, днем +9°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.
В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью +5°, днем +15°. Ветер южный и северо-восточный, легкий.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +3°, днем +15°, ветер южный и юго-западный, до 5.1 м/с.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +6°, днем +14°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +5°, днем +16°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +2°, днем +15°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +4°, днем +14°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью +5°, днем +16°, ветер западный и юго-западный, легкий.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью +6°, днем +16°. Ветер западный и северо-западный, до 2.1 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +9°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +12°
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Львов+21°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+25°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +12°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +10°