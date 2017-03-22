Четыре года назад на Киев обрушился снежный апокалипсис (фото, видео)

14:48, 22 марта 2017
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22 марта 2013 года в Киеве выпало 50 мм осадков при месячной норме 47 мм. 

Снегопад в Киеве 22 марта 2013 года / УНИАН
Снегопад в Киеве 22 марта 2013 года / УНИАН

Тогда из-за огромного количества снега общественный транспорт, за исключением метро, практически не работал.

Киевская городская государственная администрация объявила в столице чрезвычайную ситуацию.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, такого количества снега, которое выпало за 22-24 марта 2013 года, в Киеве не видели за весь период метеорологических наблюдений.

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