Четыре года назад на Киев обрушился снежный апокалипсис (фото, видео)
22 марта 2013 года в Киеве выпало 50 мм осадков при месячной норме 47 мм.
Тогда из-за огромного количества снега общественный транспорт, за исключением метро, практически не работал.
Киевская городская государственная администрация объявила в столице чрезвычайную ситуацию.
По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, такого количества снега, которое выпало за 22-24 марта 2013 года, в Киеве не видели за весь период метеорологических наблюдений.
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