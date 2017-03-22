На Бали произошло землетрясение магнитудой 5,5

На индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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По словам очевидцев, многие отдыхающие в панике покидали номера своих отелей после того, как почувствовали подземные толчки.

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Наиболее сильно землетрясение ощущалось в городе Денпасар. Подземные толчки продолжались около пяти секунд, передает ТАСС со ссылкой на национальное агентство Индонезии по преодолению чрезвычайных ситуаций.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, во вторник, 21 марта, в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,0.