На Бали произошло землетрясение магнитудой 5,5

14:01, 22 марта 2017
837

На индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По словам очевидцев, многие отдыхающие в панике покидали номера своих отелей после того, как почувствовали подземные толчки.

В Японии произошло землетрясение

Наиболее сильно землетрясение ощущалось в городе Денпасар. Подземные толчки продолжались около пяти секунд, передает ТАСС со ссылкой на национальное агентство Индонезии по преодолению чрезвычайных ситуаций.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, во вторник, 21 марта, в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливень затопил улицы Херсона Ливень затопил улицы Херсона
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
В Киеве сегодня без осадков, температура до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
У берегов Тонга произошло землетрясение У берегов Тонга произошло землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
763 мм
3.5 м/с
97 %
Лента новостей