На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +21°
В среду и четверг на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На западе температура до +21°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +14°… +17°. Завтра на этом маршруте температура до +17°, практически без осадков.
В Украине сегодня практически без осадков, на западе потеплеет до +21° (карта)
На трассе Киев – Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +16° …+21°. В четверг на этом маршруте пройдут дожди, температура до +21°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +17°, без осадков. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +16°.
В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +17°. 23 марта на этом направлении местами пройдут дожди, температура +11° …+15°.
По маршруту Киев - Черновцы без осадков, +16° … +19°. По данному направлению в четверг пройдут дожди, температура до +18°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +9°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +12°
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Львов+21°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+25°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +12°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +10°