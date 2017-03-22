На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +21°

В среду и четверг на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На западе температура до +21°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +14°… +17°. Завтра на этом маршруте температура до +17°, практически без осадков.

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На трассе Киев – Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +16° …+21°. В четверг на этом маршруте пройдут дожди, температура до +21°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +17°, без осадков. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +16°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +17°. 23 марта на этом направлении местами пройдут дожди, температура +11° …+15°.

По маршруту Киев - Черновцы без осадков, +16° … +19°. По данному направлению в четверг пройдут дожди, температура до +18°.

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