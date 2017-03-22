В Японии произошло землетрясение

12:14, 22 марта 2017
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В среду, 22 марта, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Колумбии произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 34 км на восток от населенного пункта Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 37 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, два человека погибли, 36 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло в Мьянме.

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