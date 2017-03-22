Метеорологи предупредили об экстремальных погодных явлениях в 2017 году

11:31, 22 марта 2017
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Экстремальные и необычные погодные тенденции сохранятся в 2017 году.

В 2017 году сохранятся экстремальные погодные условия / REUTERS
В 2017 году сохранятся экстремальные погодные условия / REUTERS

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует продолжение в 2017 году необычных и экстремальных погодных явлений вслед за 2016 годом, который стал самым теплым за всю историю научных наблюдений за климатом. Об этом говорится в опубликованном в Женеве заявлении ВМО, передает ТАСС.

"2016 год вошел в историю с рекордным значением глобальной температуры, исключительно низкой протяженностью морского льда, неослабевающим повышением уровня моря и теплосодержания океана", - напоминают метеорологи, подчеркивая, что "экстремальные и необычные тенденции сохранятся в 2017 году".

Как пояснил директор Всемирной программы исследований климата Дэвид Карлсон, даже без сильного течения Эль-Ниньо в 2017 году "наблюдаются другие значительные изменения по всей планете", которые выходят за пределы понимания метеорологов климатической системы. "Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории", - констатировал он.

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В ВМО указывают в этой связи, что минувшей зимой по крайней мере три раза в Арктике наблюдался "полярный эквивалент волны тепла", вызванный притоком теплого влажного воздуха вследствие мощных атлантических штормов. Протяженность антарктического морского льда была на рекордно низком уровне.

В США в феврале было зафиксировано 11743 тепловых температурных рекорда. От продолжительной и экстремальной жары в январе и феврале пострадал ряд областей Австралии, тогда как в отдельных районах Аравийского полуострова и Северной Африки стояли необычно сильные холода.

В 2016 году, по данным ВМО, на 1,1 градуса по Цельсию была превышена средняя температура доиндустриального периода и на 0,06 градуса предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году. Как поясняют специалисты, мощное явление Эль-Ниньо 2015-2016 годов "усилило потепление в 2016 году в дополнение к долгосрочному изменению климата, вызванному выбросами парниковых газов". В ВМО считают, что "влияние деятельности человека на климатическую систему становится все более очевидным".

Как сообщала Погода УНИАН, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, 3 марта в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. 

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