Число жертв наводнений в Перу увеличилось до 78

В результате наводнений в Перу погибли 78 человек. Ранее сообщалось о 75 жертвах.

Последствия наводнений в Перу / Reuters

Стихия нанесла ущерб 141 тысяче строений, пострадало имущество 101 тысячи жителей, а всего наводнения затронули 643 тысячи человек, передает "РИА Новости" со ссылкой на национальный центр по действиям в чрезвычайных ситуациях Перу.

Читайте также Власти Чили направили 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнений в Перу

Также из-за сильных волн власти временно прекратили работу сразу 23 портов на тихоокеанском побережье страны.

В этом году в Перу заметны особенно проявления феномена Эль-Ниньо - температура океана растет, что приводит к повышенным испарениям и проливным дождям.