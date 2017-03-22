Юго-восток Австралии накрыли проливные дожди

В некоторых районах штата Новый Южный Уэльс (Австралия) за неделю выпало более 500 мм осадков.

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Из-за непогоды из города Ямба эвакуировали 6 тысяч местных жителей, передает Floodlist.

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Дожди затопили многочисленные дороги, десятки автомобилей оказались в ловушке после попыток проехать по воде.

За прошлую неделю спасатели получили более 3 тысяч вызовов из разных районов штата. По данным местных СМИ, 18 марта обнаружили тело 11-летнего мальчика, который считался пропавшим без вести.

Ожидается, что на этой неделе осадки в регионе усилятся.

Напомним, не менее шести человек погибли в Бурунди из-за наводнений, вызванных проливными дождями.