Юго-восток Австралии накрыли проливные дожди

10:28, 22 марта 2017
716

В некоторых районах штата Новый Южный Уэльс (Австралия) за неделю выпало более 500 мм осадков.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за непогоды из города Ямба эвакуировали 6 тысяч местных жителей, передает Floodlist.

Власти Чили направили 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнений в Перу

Дожди затопили многочисленные дороги, десятки автомобилей оказались в ловушке после попыток проехать по воде.

За прошлую неделю спасатели получили более 3 тысяч вызовов из разных районов штата. По данным местных СМИ, 18 марта обнаружили тело 11-летнего мальчика, который считался пропавшим без вести.

Ожидается, что на этой неделе осадки в регионе усилятся.

Напомним, не менее шести человек погибли в Бурунди из-за наводнений, вызванных проливными дождями

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта) Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта)
Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но местами с дождями
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
763 мм
3.5 м/с
97 %
Лента новостей