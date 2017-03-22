Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 22 марта, в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 22 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 22 марта, в Украине местами пройдут дожди. На западе до +21°.