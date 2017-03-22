В Киеве сегодня до +17°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в столице без осадков, днем до +17°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер южный, до 4.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 марта, в Украине местами пройдут дожди. На западе до +21°.

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