В Украине сегодня практически без осадков, на западе потеплеет до +21° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 марта, в Украине местами пройдут дожди. На западе до +21°.

В Украине сегодня практически без осадков / texturify.com

В Киеве сегодня без осадков, днем +17°. Ветер южный, до 4.1 м/с.

Во Львове 22 марта пройдет дождь, днем +16°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +15°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Виннице в среду пройдет дождь. Температура днем +11°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +14°, ветер переменный, до 4.0 м/с.

Прогноз на 22 марта / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура днем +12°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе без осадков. Температура днем +12°, ветер переменный, до 2.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +13°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура +13°, ветер северный и северо-западный, легкий.

В Северодонецке сегодня пасмурно. Температура днем +14°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.

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