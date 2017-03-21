Настоящая весна: в Киеве завтра потеплеет до +17°

19:00, 21 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером – до +13°. Ветер южный, до 4.1 м/с.

На автодорогах Украины практически без осадков, на западе температура до +20°

Солнце в столице взойдет в 05:57, а зайдет в 18:13. 

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Украине практически без осадков, на западе днем до +21°.

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