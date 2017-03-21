Завтра в Украину придет потепление, в западных областях обещают до +21° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в Украине практически без осадков, на западе днем до +21°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +7°, днем +17°. Ветер южный, до 4.1 м/с.
Во Львове 22 марта пройдет дождь, ночью +6°, днем +13°. Ветер переменный, слабый.
На автодорогах Украины практически без осадков, на западе температура до +20°
В Луцке завтра ожидается ливень. Температура воздуха ночью +3°, днем +15°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Виннице в среду переменная облачность. Температура ночью +4°, днем +17°. Ветер южный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +14°, ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +3°, днем +12°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +2°, днем +13°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -1°, днем +12°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +2°, днем +13°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -1°, днем +13°, ветер северный и северо-западный, легкий.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -1°, днем +14°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +9°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +12°
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Львов+21°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+25°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +12°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +10°