Завтра в Украину придет потепление, в западных областях обещают до +21° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 22 марта в Украине практически без осадков, на западе днем до +21°.

В Украине завтра придет потепление / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +7°, днем +17°. Ветер южный, до 4.1 м/с.

Во Львове 22 марта пройдет дождь, ночью +6°, днем +13°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра ожидается ливень. Температура воздуха ночью +3°, днем +15°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Виннице в среду переменная облачность. Температура ночью +4°, днем +17°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +14°, ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +3°, днем +12°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +2°, днем +13°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -1°, днем +12°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +2°, днем +13°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -1°, днем +13°, ветер северный и северо-западный, легкий.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -1°, днем +14°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.

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