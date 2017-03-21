Сильный ветер на востоке Грузии повредил здания и автомобили

16:01, 21 марта 2017
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В Тбилиси и других городах на востоке Грузии сильный ветер нанес ущерб местному населению.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По информации синоптиков, сила ветра в отдельных местах превышала 20 м/с, передает "Грузия Онлайн".

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Результатом воздействия стихии стали сорванные крыши, вырванные с корнем и поваленные деревья, выломанные стекла в домах, поврежденные автомобили.

В связи с непогодой служба по чрезвычайным ситуациям, бригады спасателей перешли на работу в чрезвычайном режиме. В мэрии Тбилиси работает телефон горячей линии.

Напомним, в январе из-за сильного снегопада в Аджарии без света света остались более 5 тысяч абонентов.

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