Власти Чили направили 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнений в Перу

14:31, 21 марта 2017
567

Правительство Чили направило самолет C-130 Hercules с 20 тоннами гуманитарной помощи в Перу, где в результате наводнений погибли 75 человек.

Наводнение в Перу / Reuters
Наводнение в Перу / Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил Чили, передает "РИА Новости".

Наводнение нанесло значительный ущерб Бурунди, шесть человек погибли

Ранее президент Чили Мишель Бачелет сообщила, что ее страна направит в Перу "от 18 до 20 тонн помощи, в которую входят вода, одеяла, коробки с продуктами питания, а также гигиенические наборы для мужчин и женщин".

Отметим, в столице Перу Лиме из-за наводнения произошло загрязнение источника воды, в домах уже несколько дней нет водоснабжения, и население находится в критическом положении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливень затопил улицы Херсона Ливень затопил улицы Херсона
Жертвами ливня в Китае стали восемь человек Жертвами ливня в Китае стали восемь человек
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)
На Гавайях происходят новые извержения вулкана На Гавайях происходят новые извержения вулкана
Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта) Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта)
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
87 %
763 мм
3.5 м/с
97 %
Лента новостей