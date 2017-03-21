Власти Чили направили 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнений в Перу

Правительство Чили направило самолет C-130 Hercules с 20 тоннами гуманитарной помощи в Перу, где в результате наводнений погибли 75 человек.

Наводнение в Перу / Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил Чили, передает "РИА Новости".

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Ранее президент Чили Мишель Бачелет сообщила, что ее страна направит в Перу "от 18 до 20 тонн помощи, в которую входят вода, одеяла, коробки с продуктами питания, а также гигиенические наборы для мужчин и женщин".

Отметим, в столице Перу Лиме из-за наводнения произошло загрязнение источника воды, в домах уже несколько дней нет водоснабжения, и население находится в критическом положении.