Завтра в Украине резко потеплеет до +15, на север надвигается атмосферный фронт - синоптик

Завтра весна по всей Украине даст знать, что уже пришла.

Завтра в Украине будет по-настоящему тепло / cards.i.ua

Завтра, 22 марта, днем в Украине воздух прогреется до +10+15 градусов. Отдельные колебания: на Закарпатье вероятно до +18, на Волыни и в Приазовье возможно до +9 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"22-е марта не единственный день в ближайшей перспективе, когда везде в Украине, ну, везде, весна даст знать, что она уже пришла. Следующими днями будут и +15, и солнце. Но уже с нюансами. А вот чтобы везде - то только завтра", - пишет она.

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23 марта теплая погода немного сползет южнее, поэтому северные области, включительно с Киевом, попадут в свежий воздух. Это произойдет из-за атмосферного фронта, который еще и покапает дождями на северные области. Но большинство областей, прогнозирует синоптик, будут наслаждаться теплом и солнцем.

"24 марта - также север в прохладе и дождях... И еще важное предупреждение - в выходные в Украине похолодает повсеместно", - говорится в сообщении Диденко.