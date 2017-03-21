Завтра в Украине резко потеплеет до +15, на север надвигается атмосферный фронт - синоптик
Завтра весна по всей Украине даст знать, что уже пришла.
Завтра, 22 марта, днем в Украине воздух прогреется до +10+15 градусов. Отдельные колебания: на Закарпатье вероятно до +18, на Волыни и в Приазовье возможно до +9 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"22-е марта не единственный день в ближайшей перспективе, когда везде в Украине, ну, везде, весна даст знать, что она уже пришла. Следующими днями будут и +15, и солнце. Но уже с нюансами. А вот чтобы везде - то только завтра", - пишет она.
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23 марта теплая погода немного сползет южнее, поэтому северные области, включительно с Киевом, попадут в свежий воздух. Это произойдет из-за атмосферного фронта, который еще и покапает дождями на северные области. Но большинство областей, прогнозирует синоптик, будут наслаждаться теплом и солнцем.
"24 марта - также север в прохладе и дождях... И еще важное предупреждение - в выходные в Украине похолодает повсеместно", - говорится в сообщении Диденко.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +9°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +12°
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Львов+21°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+25°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +12°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +10°