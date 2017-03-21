На автодорогах Украины практически без осадков, на западе температура до +20°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах практически без осадков. На западе температура до +20°.

На автодорогах Украины практически без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +10°… +14°. Завтра на этом маршруте температура до +16°, облачно с прояснениями.

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На трассе Киев – Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +10° …+14°. В среду на этом маршруте практически без осадков, температура до +20°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +10°, в Донецкой области пройдет дождь. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +16°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +10°. 22 марта на этом направлении переменная облачность, температура +12° …+16°.

По маршруту Киев - Черновцы без осадков, +10° … +15°. По данному направлению в среду облачно с прояснениями, температура до +18°.

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