Наводнение нанесло значительный ущерб Бурунди, шесть человек погибли

11:30, 21 марта 2017
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Не менее шести человек погибли в Бурунди из-за наводнений, вызванных проливными дождями. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На северо-западе страны несколько домов накрыл оползень, пять человек погибли. Во время сильного дождя в столице Бужумбуре погиб военный.

Проливные дожди привели к наводнениям на юго-востоке Испании

Также несколько человек получили травмы, всего стихия разрушила 162 дома, передает Al Jazeera.

В Бурунди есть два периода в году, когда могут выпадать обильные осадки – с сентября по ноябрь и с февраля по май. Из-за того, что в стране преобладает сухая погода, любая гроза может принести с собой месячную норму осадков.

Напомним, в Перу жертвами наводнений стали более 70 человек. Более 800 городов объявили чрезвычайное положение.

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