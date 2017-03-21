Наводнение нанесло значительный ущерб Бурунди, шесть человек погибли
Не менее шести человек погибли в Бурунди из-за наводнений, вызванных проливными дождями.
На северо-западе страны несколько домов накрыл оползень, пять человек погибли. Во время сильного дождя в столице Бужумбуре погиб военный.
Проливные дожди привели к наводнениям на юго-востоке Испании
Также несколько человек получили травмы, всего стихия разрушила 162 дома, передает Al Jazeera.
В Бурунди есть два периода в году, когда могут выпадать обильные осадки – с сентября по ноябрь и с февраля по май. Из-за того, что в стране преобладает сухая погода, любая гроза может принести с собой месячную норму осадков.
Напомним, в Перу жертвами наводнений стали более 70 человек. Более 800 городов объявили чрезвычайное положение.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +9°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +12°
-
Львов+21°... +11°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+25°... +11°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+23°... +11°
-
Харьков+23°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +12°
-
Черкассы+21°... +12°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+24°... +10°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 89 %
Давление: 763 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 94 %
Восход: 05:51
Закат 20:21
Фаза луны:
Лента новостей