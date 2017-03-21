Наводнение нанесло значительный ущерб Бурунди, шесть человек погибли

Не менее шести человек погибли в Бурунди из-за наводнений, вызванных проливными дождями.

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На северо-западе страны несколько домов накрыл оползень, пять человек погибли. Во время сильного дождя в столице Бужумбуре погиб военный.

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Также несколько человек получили травмы, всего стихия разрушила 162 дома, передает Al Jazeera.

В Бурунди есть два периода в году, когда могут выпадать обильные осадки – с сентября по ноябрь и с февраля по май. Из-за того, что в стране преобладает сухая погода, любая гроза может принести с собой месячную норму осадков.

Напомним, в Перу жертвами наводнений стали более 70 человек. Более 800 городов объявили чрезвычайное положение.