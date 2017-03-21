В Токио на пять дней раньше обычного зацвела сакура

10:32, 21 марта 2017
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В столице Японии Токио под влиянием низкого атмосферного давления, осадков и теплой погоды на пять раньше обычного зацвела сакура.

Цветение сакуры / umad.com
Цветение сакуры / umad.com

Метеорологи с утра 21 марта заметили пять распустившихся бутонов сакуры на "контрольном" дереве в храме Ясукуни в Токио, передает "РИА Новости" со ссылкой на японскую метеослужбу.

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В Японии существует множество видов вишневых деревьев под общим местным названием "сакура", некоторые из них цветут в Токио уже с начала марта, а другие - даже в декабре.

Ожидается, что массовое цветение сакуры начнется в парках к началу апреля.

Напомним, в Полтаве на территории музея Владимира Короленко в конце февраля зацвели пролески.

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