В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность

Сегодня, 21 марта, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 21 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровня) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +15°.