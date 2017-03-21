В Киеве сегодня без осадков, днем до +11°

08:30, 21 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 марта, в столице без осадков, днем до +11°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +15°

Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 18:11. 

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +15°.

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