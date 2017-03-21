В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +15° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +15°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +11°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
Во Львове 21 марта облачно с прояснениями, днем +13°. Ветер юго-западный, слабый.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +14°. Ветер южный и юго-западный, до 5.3 м/с.
В Виннице во вторник пройдет дождь. Температура днем +11°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +11°, ветер переменный, до 2.8 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура днем +9°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +10°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура днем +11°, ветер переменный, до 2.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +11°. Ветер северо-западный, до 4.3 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура +9°, ветер западный и северо-западный, слабый.
В Северодонецке сегодня ожидаются осадки. Температура днем +9°. Ветер западный и северо-западный, до 3.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°