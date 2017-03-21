В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +15° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в Украине местами пройдут дожди. На западе до +15°.

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В Киеве сегодня без осадков, днем +11°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

Во Львове 21 марта облачно с прояснениями, днем +13°. Ветер юго-западный, слабый.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +14°. Ветер южный и юго-западный, до 5.3 м/с.

В Виннице во вторник пройдет дождь. Температура днем +11°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +11°, ветер переменный, до 2.8 м/с.

Прогноз на 21 марта / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура днем +9°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +10°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура днем +11°, ветер переменный, до 2.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +11°. Ветер северо-западный, до 4.3 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура +9°, ветер западный и северо-западный, слабый.

В Северодонецке сегодня ожидаются осадки. Температура днем +9°. Ветер западный и северо-западный, до 3.9 м/с.

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