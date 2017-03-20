В Киеве завтра без осадков, днем до +11°

Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в столице без осадков.

В Украине завтра без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером – до +8°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +15°

Солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 18:01.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 марта, в Украине местами пройдут дожди, на западе днем до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.