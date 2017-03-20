В Киеве завтра без осадков, днем до +11°

19:00, 20 марта 2017
914

Согласно данным Погода УНИАН, 21 марта в столице без осадков.

В Украине завтра без осадков / elektraua.livejournal.com
В Украине завтра без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером – до +8°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +15°

Солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 18:01. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 марта, в Украине местами пройдут дожди, на западе днем до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°
Ливень затопил улицы Херсона Ливень затопил улицы Херсона
Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек Жертвами схода оползня в Китае стали пять человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +19° В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
89 %
763 мм
2.9 м/с
94 %
Лента новостей