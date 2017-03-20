Завтра в Украине местами пройдут дожди, на западе днем до +15° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 марта, в Украине местами пройдут дожди, на западе днем до +15°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +5°, днем +11°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
Во Львове 21 марта облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°. Ветер юго-западный, слабый.
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +15°
В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью +6°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 5.3 м/с.
В Виннице во вторник переменная облачность. Температура ночью +6°, днем +11°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +2°, днем +11°, ветер переменный, до 2.8 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -3°, днем +9°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -1°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +2°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +9°, ветер западный и северо-западный, слабый.
В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью 0°, днем +9°. Ветер западный и северо-западный, до 3.9 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +13°
-
Львов+22°... +11°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+24°... +12°
-
Симферополь+24°... +11°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+23°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +11°
-
Черкассы+21°... +12°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+24°... +11°