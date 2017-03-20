Завтра в Украине местами пройдут дожди, на западе днем до +15° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 марта, в Украине местами пройдут дожди, на западе днем до +15°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +5°, днем +11°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

Во Львове 21 марта облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°. Ветер юго-западный, слабый.

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В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью +6°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 5.3 м/с.

В Виннице во вторник переменная облачность. Температура ночью +6°, днем +11°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +2°, днем +11°, ветер переменный, до 2.8 м/с.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -3°, днем +9°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -1°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью +2°, днем +11°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +9°, ветер западный и северо-западный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью 0°, днем +9°. Ветер западный и северо-западный, до 3.9 м/с.

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