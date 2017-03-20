В Кололадо из-за лесного пожара эвакуировали сотни домов

16:06, 20 марта 2017
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Из-за лесного пожара неподалеку от города Боулдер (штат Колорадо, США) эвакуировали 426 домов. 

Ілюстрація / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Огонь уже успел охватить более 25 га территории, передает The Weather Channel.

В Новой Зеландии проводится массовая эвакуация из-за лесных пожаров (видео)

Жителей еще 836 домов призвали быть готовыми к возможной эвакуации, в том числе и в самом Боулдере. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В регионе с начала прошлой недели держится жаркая и сухая погода - в субботу здесь было больше 27 градусов тепла.

Напомним, в январе в итальянской Генуе более 300 человек покинули дома из-за пожаров.

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