В Кололадо из-за лесного пожара эвакуировали сотни домов
Из-за лесного пожара неподалеку от города Боулдер (штат Колорадо, США) эвакуировали 426 домов.
Огонь уже успел охватить более 25 га территории, передает The Weather Channel.
В Новой Зеландии проводится массовая эвакуация из-за лесных пожаров (видео)
Жителей еще 836 домов призвали быть готовыми к возможной эвакуации, в том числе и в самом Боулдере. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
В регионе с начала прошлой недели держится жаркая и сухая погода - в субботу здесь было больше 27 градусов тепла.
Напомним, в январе в итальянской Генуе более 300 человек покинули дома из-за пожаров.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +13°
-
Львов+22°... +11°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+24°... +12°
-
Симферополь+24°... +11°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+23°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +11°
-
Черкассы+21°... +12°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+24°... +11°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 89 %
Давление: 763 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 94 %
Восход: 05:51
Закат 20:21
Фаза луны:
Лента новостей