В Кололадо из-за лесного пожара эвакуировали сотни домов

Из-за лесного пожара неподалеку от города Боулдер (штат Колорадо, США) эвакуировали 426 домов.

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Огонь уже успел охватить более 25 га территории, передает The Weather Channel.

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Жителей еще 836 домов призвали быть готовыми к возможной эвакуации, в том числе и в самом Боулдере. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В регионе с начала прошлой недели держится жаркая и сухая погода - в субботу здесь было больше 27 градусов тепла.

Напомним, в январе в итальянской Генуе более 300 человек покинули дома из-за пожаров.