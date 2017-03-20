В столице Перу из-за наводнения водоснабжение находится в критическом состоянии

14:32, 20 марта 2017
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Проливные дожди в Перу привели к наводнениям во многих районах страны.

Последствия наводнения в Перу / Reuters
Последствия наводнения в Перу / Reuters

В столице страны Лиме произошло загрязнение источника воды, в домах уже несколько дней нет водоснабжения, и население находится в критическом положении.

Проливные дожди привели к наводнениям на юго-востоке Испании

С декабря 2016 года из-за наводнений погибли 75 человек, пострадали более 99 тысяч. Горные обвалы и размыв рек привели к разрушению 134 тыс. строений, обрушению 130 мостов, 31 дорога была заблокирована, передает Xinhua

Местные власти направили спасательные бригады в пострадавшие районы, а также построили пункты временного размещения.

Напомним, в Эквадоре сильные дожди привели к гибели 15 человек. Всего от стихии пострадали около 6 тысяч семей, вода разрушила 123 дома.

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