В Украину идет весеннее тепло, за ним - кратковременное похолодание - синоптик

Эта неделя порадует украинцев потеплением, за ним придет кратковременное похолодание.

Сначала в Украине потеплеет, на выходных придет кратковременное похолодание / REUTERS

Завтра в Западной Украине ожидается +10+16 градусов, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Потеплеет практически повсюду, +8+13 градусов. И лишь в восточной части плюс Сумщина, Полтавщина и Запорожье будет свежо, +6+10 градусов", - говорится в ее прогнозе.

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +15°

Дожди завтра вероятны на Львовщине, Волыни, Ривненщине, Житомирщине, в Луганской области, в Приазовье и в Крыму. А в большинстве областей во вторник сухо и солнечно.

По прогнозам синоптика, всю неделю в Украине будет тепло, а на выходных ожидается похолодание. "А как раз на следующих выходных, 25-26 марта, по предварительным прогнозам, ожидается опять это синоптические свинство, похолодание. Однако оно должно быть кратковременным", - говорится в сообщении Диденко.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, со вторника ожидается потепление.