В Украину идет весеннее тепло, за ним - кратковременное похолодание - синоптик
Эта неделя порадует украинцев потеплением, за ним придет кратковременное похолодание.
Завтра в Западной Украине ожидается +10+16 градусов, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Потеплеет практически повсюду, +8+13 градусов. И лишь в восточной части плюс Сумщина, Полтавщина и Запорожье будет свежо, +6+10 градусов", - говорится в ее прогнозе.
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +15°
Дожди завтра вероятны на Львовщине, Волыни, Ривненщине, Житомирщине, в Луганской области, в Приазовье и в Крыму. А в большинстве областей во вторник сухо и солнечно.
По прогнозам синоптика, всю неделю в Украине будет тепло, а на выходных ожидается похолодание. "А как раз на следующих выходных, 25-26 марта, по предварительным прогнозам, ожидается опять это синоптические свинство, похолодание. Однако оно должно быть кратковременным", - говорится в сообщении Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, со вторника ожидается потепление.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°