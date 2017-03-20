На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +15°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На западе температура до +15°.
Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На западе температура до +15°.
Погода на неделю: в Украину идет потепление, на западе обещают до +20° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +8°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +14°, облачно с прояснениями.
На трассе Киев – Ужгород ожидаются дожди и мокрый снег, температура в дороге +5° …+9°. Во вторник на этом маршруте практически без осадков, температура до +14°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +10°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +10°.
В направлении Харькова местами пройдут дожди. Температура в дороге до +9°. 21 марта на этом направлении без осадков, температура +8° …+10°.
По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осадки, +5° … +8°. По данному направлению во вторник облачно с прояснениями, температура до +15°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°