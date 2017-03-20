На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +15°

13:00, 20 марта 2017
1024

Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На западе температура до +15°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди / otzyv.ru
На автодорогах Украины местами пройдут дожди / otzyv.ru

Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На западе температура до +15°.

Погода на неделю: в Украину идет потепление, на западе обещают до +20° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +8°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +14°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев – Ужгород ожидаются дожди и мокрый снег, температура в дороге +5° …+9°. Во вторник на этом маршруте практически без осадков, температура до +14°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +10°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +10°.

В направлении Харькова местами пройдут дожди. Температура в дороге до +9°. 21 марта на этом направлении без осадков, температура +8° …+10°.

По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осадки, +5° … +8°. По данному направлению во вторник облачно с прояснениями, температура до +15°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +22°
В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра практически без осадков, на востоке до +27° (видеопрогноз)
Ливень затопил улицы Херсона Ливень затопил улицы Херсона
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта) Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы, во многих областях потеплеет (карта)
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта) Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +25° (карта)
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
89 %
763 мм
2.9 м/с
94 %
Лента новостей