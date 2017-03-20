На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на западе температура до +15°

Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На западе температура до +15°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди / otzyv.ru

Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На западе температура до +15°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +8°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +14°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев – Ужгород ожидаются дожди и мокрый снег, температура в дороге +5° …+9°. Во вторник на этом маршруте практически без осадков, температура до +14°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +10°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до +10°.

В направлении Харькова местами пройдут дожди. Температура в дороге до +9°. 21 марта на этом направлении без осадков, температура +8° …+10°.

По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осадки, +5° … +8°. По данному направлению во вторник облачно с прояснениями, температура до +15°.

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