У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

12:13, 20 марта 2017
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В воскресенье, 19 марта, у берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0.

У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км на север от города Ауки. Очаг землетрясения залегал на глубине 4,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, два человека погибли, 36 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло в Мьянме.

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