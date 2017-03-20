В результате сильных ливней в Эквадоре погибли 15 человек

В Эквадоре сильные дожди привели к гибели 15 человек.

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Всего от стихии пострадали около 6 тысяч семей, вода разрушила 123 дома, сообщил президент страны Рафаэль Корреа.

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Больше всего пострадали провинции Манаби, Гуайяс, Напо, Эль-Оро и Лос-Риос, передает "РИА Новости".

По словам властей, причиной ливней стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что в соседнем Перу жертвами наводнений стали более 70 человек. Более 800 городов объявили чрезвычайное положение. По мнению властей, от наводнений пострадало около половины населения страны.