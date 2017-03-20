Погода на неделю: в Украину идет потепление, на западе обещают до +20° (карта)

На этой неделе в Украине местами пройдут дожди, со вторника ожидается потепление.

На этой неделе в Украине потеплеет / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. Теплее всего будет на юге - до +11°. В восточных областях температура до +8°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +7°. На севере днем до +8°, на западе до +7°.

Прогноз на 20 марта / УНИАН

Во вторник, 21 марта, в Украине практически без осадков. Днем на западе страны потеплеет до +16°.

Прогноз на 21 марта / УНИАН

В среду, 22 марта, в Украине местами пройдут дожди, в Крыму ночью столбик термометра опустится до -2°. Днем теплее всего будет на западе - до +18°.

Прогноз на 22 марта / УНИАН

В четверг по всей стране солнечно, на западе местами пройдут дожди. Ночью в Украине -1°...+7°, днем на западе до +18°.

Прогноз на 23 марта / УНИАН

В пятницу в стране практически без осадков. На западе температура днем до +20°, в остальных регионах +13°...+18°.

Прогноз на 24 марта / УНИАН

25 и 26 марта в Украине облачно с прояснениями. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -1°, на остальной территории 0°…+4°. Днем температура по стране +10°...+15°. В воскресенье ночью на востоке до 0°, днем в Украине +8°...+16°.

Прогноз на 25 марта / УНИАН

Прогноз на 26 марта / УНИАН

Народный прогноз

20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.

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21 марта. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье. 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

23 марта - признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде. 24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление

25 марта. Если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь. 26 марта. Галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

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