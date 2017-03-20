Погода на неделю: в Украину идет потепление, на западе обещают до +20° (карта)
На этой неделе в Украине местами пройдут дожди, со вторника ожидается потепление.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. Теплее всего будет на юге - до +11°. В восточных областях температура до +8°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +7°. На севере днем до +8°, на западе до +7°.
Во вторник, 21 марта, в Украине практически без осадков. Днем на западе страны потеплеет до +16°.
В среду, 22 марта, в Украине местами пройдут дожди, в Крыму ночью столбик термометра опустится до -2°. Днем теплее всего будет на западе - до +18°.
В четверг по всей стране солнечно, на западе местами пройдут дожди. Ночью в Украине -1°...+7°, днем на западе до +18°.
В пятницу в стране практически без осадков. На западе температура днем до +20°, в остальных регионах +13°...+18°.
25 и 26 марта в Украине облачно с прояснениями. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -1°, на остальной территории 0°…+4°. Днем температура по стране +10°...+15°. В воскресенье ночью на востоке до 0°, днем в Украине +8°...+16°.
Народный прогноз
20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +13° (карта)
21 марта. Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье. 22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
23 марта - признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде. 24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление
25 марта. Если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь. 26 марта. Галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +13°
-
Львов+22°... +11°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+24°... +12°
-
Симферополь+24°... +11°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+23°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +11°
-
Черкассы+21°... +12°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+24°... +11°