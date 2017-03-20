Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 20 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 20 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровня) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. На западе до +13°.