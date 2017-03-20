В Киеве сегодня без осадков, днем до +5°

08:30, 20 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в столице без осадков, днем до +5°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер северный и юго-западный, до 3.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 18:10. 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. На западе до +13°.

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