В Киеве сегодня без осадков, днем до +5°

Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в столице без осадков, днем до +5°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер северный и юго-западный, до 3.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 18:10.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. На западе до +13°.

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