В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +13° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. На западе до +13°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +5°. Ветер западный, до 5.6 м/с.
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Во Львове 20 марта пройдет дождь, днем +11°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +9°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
В Виннице в понедельник пройдет мокрый снег. Температура днем +6°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают дождь. Температура +8°, ветер переменный, до 5.6 м/с.
В Харькове в понедельник ливень, температура днем +7°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре сегодня пройдет дождь. Температура +6°. Ветер переменный, умеренный.
В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +8°, ветер южный и западный, до 6.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ливень, температура днем +8°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 7.3 м/с.
В Краматорске в понедельник пройдет дождь, температура +7°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке сегодня ожидаются осадки. Температура днем +8°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+27°... +15°
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Житомир+23°... +11°
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Запорожье+25°... +15°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+27°... +15°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +12°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+24°... +12°
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Симферополь+24°... +11°
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Сумы+21°... +12°
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Тернополь+23°... +12°
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Харьков+23°... +15°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +11°
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Черкассы+21°... +12°
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Чернигов+20°... +10°
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Черновцы+24°... +11°