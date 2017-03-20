В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе до +13° (карта)

08:05, 20 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. На западе до +13°.

В Украине сегодня ожидаются осадки / kyiv.depo.ua
В Украине сегодня ожидаются осадки / kyiv.depo.ua

В Киеве сегодня без осадков, днем +5°. Ветер западный, до 5.6 м/с.

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Во Львове 20 марта пройдет дождь, днем +11°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +9°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

В Виннице в понедельник пройдет мокрый снег. Температура днем +6°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают дождь. Температура +8°, ветер переменный, до 5.6 м/с.

Прогноз на 20 марта / УНИАН
Прогноз на 20 марта / УНИАН

В Харькове в понедельник ливень, температура днем +7°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре сегодня пройдет дождь. Температура +6°. Ветер переменный, умеренный.

В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +8°, ветер южный и западный, до 6.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ливень, температура днем +8°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 7.3 м/с.

В Краматорске в понедельник пройдет дождь, температура +7°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке сегодня ожидаются осадки. Температура днем +8°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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