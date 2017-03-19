Синоптики предупредили о значительном уровень лавинной опасности на Закарпатье

В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительный уровень лавинной опасности.

На Закарпатье сохраняется значительный уровень лавинной опасности / zak.depo.ua

Сегодня в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительный (3 уровень) лавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

"18-19 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозируют в Киеве облачную погоду, дождь, местами с мокрым снегом.