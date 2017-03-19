Сегодня Киев накроют дожди с мокрым снегом

В столице целый день будет облачно.

Сегодня в Киеве в течение дня будет дождь с мокрым снегом / Фото УНИАН

Синоптики прогнозируют на сегодня в Киеве облачную погоду, дождь, местами с мокрым снегом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, в столице будет облачно, утром сохранится туман, видимость 200-500 м.

«Ветер южный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура днем 4-6 градусов тепла», - говорится в сообщении.