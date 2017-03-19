В Украину из Польши ворвался циклон с атмосферными фронтами

В большинстве областей Украины сегодня ожидается дождь.

В Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

В воскресенье, 19 марта, из северных районов Польши в Украину пришел циклон, но не сам, а с атмосферными фронтами, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, центр циклона будет находиться над севером Украины, почти над Киевом. Поэтому в большинстве областей сегодня - дожди, местами мокрый снег, сильный порывистый ветер и холодный воздух, днем +3+8 градусов.

"С 21 марта начнет постепенно теплеть", - прогнозирует синоптик.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что существенное потепление в Украине начнется во вторник, 21 марта. Первым его почувствует запад Украины. Днем там будет до 12-16 градусов тепла, но прогнозируются дожди. В остальных регионах будет 7-12 градусов тепла и также дождливо.