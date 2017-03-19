В Украину из Польши ворвался циклон с атмосферными фронтами
В большинстве областей Украины сегодня ожидается дождь.
В воскресенье, 19 марта, из северных районов Польши в Украину пришел циклон, но не сам, а с атмосферными фронтами, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Погода на выходные: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает (карта)
По ее словам, центр циклона будет находиться над севером Украины, почти над Киевом. Поэтому в большинстве областей сегодня - дожди, местами мокрый снег, сильный порывистый ветер и холодный воздух, днем +3+8 градусов.
"С 21 марта начнет постепенно теплеть", - прогнозирует синоптик.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что существенное потепление в Украине начнется во вторник, 21 марта. Первым его почувствует запад Украины. Днем там будет до 12-16 градусов тепла, но прогнозируются дожди. В остальных регионах будет 7-12 градусов тепла и также дождливо.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +11°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+27°... +15°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+25°... +15°
-
Ивано-Франковск+24°... +10°
-
Киев+22°... +12°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+27°... +15°
-
Луцк+24°... +13°
-
Львов+22°... +11°
-
Николаев+24°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+24°... +12°
-
Симферополь+24°... +11°
-
Сумы+21°... +12°
-
Тернополь+23°... +12°
-
Харьков+23°... +15°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +11°
-
Черкассы+21°... +12°
-
Чернигов+20°... +10°
-
Черновцы+24°... +11°