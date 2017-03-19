Скоро в Украину снова вернется тепло - Укргидрометцентр

02:02, 19 марта 2017
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Первыми потепление почувствуют на Западе.

Существенное потепление начнется во вторник, 21 марта / УНИАН
Существенное потепление начнется во вторник, 21 марта / УНИАН

Украине осталось переждать еще два холодныч дня. Воскресенье будет дождливым и с мокрым снегом в отдельных регионах. Днем столбики термометров покажут 3-8 градусов тепла. В понедельник, 20 марта, осадки будут уже не такими интенсивными, но прохлада сохранится.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Существенное потепление начнется во вторник, 21 марта. Первым его почувствует Запад Украины. Днем там будет до 12-16 градусов тепла, но будет идти дождь. В остальных регионах будет 7-12 градусов тепла и также дождливо.

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В среду, 22 марта, потеплеет уже на всей территории Украины, днем будет минимум 11 градусов тепла, а в отдельных регионах, особенно на Западе - до 15 градусов. На Юге синоптики обещают до 15-19 градусов выше нуля. Дождями будет поливать Запад, Север и Центр.

Четверг, 23 марта, солнечным будет уже на всей территории Украины. Столбики термометров будут показывать 11-19 градусов тепла.

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